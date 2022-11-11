شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يصور مشاهده فى "وش الريح" أمام هند صبرى وإياد نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الممثل محمد يوسف تصوير مشاهده فى مسلسل "وش الريح" بين الإمارات ومصر، والعمل من بطولة هند صبرى وإياد نصار ومن إخراج أحمد خالد موسى.

يقول محمد يوسف لـ"الخليج 365": أجسد شخصية وحيد وأعتبرها شخصية جديدة على الجمهور منذ أن قدمت شخصية التكفيرى أبو عميرة الذى اغتال الشهيد منسى فى مسلسل الاختيار.

وأضاف: سعيد جدا بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى للمرة الأولى.. ورغم سوداوية الدور إلا أن طابع الألفة يغلب على أجواء التصوير".

"وش الريح" من بطولة النجوم هند صبرى وجومانا مراد وإياد نصار، هدى المفتى وعلى الطيب ومحمد يوسف وبتول حداد وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الحلقات.