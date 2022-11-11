شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تصور المشاهد الأخيرة فى فيلم "رهبة" وتجسد دور مطربة شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة نسرين أمين المشاهد الأخيرة لها فى فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى، والذى تجسد فى أحداثه شخصية شقيقة الفيشاوى وتعمل مطربة شعبية فى الأفراح، حيث استكملت نسرين مشاهدها بعد عودتها من لبنان بعد انتهائها من مسلسل "حرب الجبالى"، الذى عكفت على تصويره هناك لأكثر من 3 أشهر.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة والذى اتنهت من تصويره الأسبوع الماضى، وبطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وعرض لنسرين أمين مؤخراً فى السينمات فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.