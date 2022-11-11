بصورة تجمعهما.. إنجي وجدان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلاد ابنتها، اليوم الموافق 11 نوفمبر الجاري.

ونشرت إنجي صورة تجمعها بابنتها وزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"عيد ميلاد سعيد حبيبتي، طفلتي تبلغ من العمر عامين".

من ناحية أخرى آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، بطولة شريهان، هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.