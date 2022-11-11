"لا قبلك وبعدك" هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالتها، حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت هيفاء وهبي على الصور: "أقضي وقت هادئ مع أصدقاء جيدين"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "جميلة وحلوة قوي"، وعلق آخر: "لا قبلك ولا بعدك".

يذكر أن، هيفاء وهبي استأنفت مؤخرا تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى و ريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.