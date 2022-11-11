بكلمات مؤثرة.. محمد محمود عبد العزيز يُحيي الذكرى السادسة لوفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، الذكرى السادسة لوفاة والده الساحر محمود عبدالعزيز، الذي وافته المنية في 12 نوفمبر 2016.

ونشر محمد صورة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "غداً ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأب و المعلم و السند والضهر، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا).

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.