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" متحمسة تشوفوا مسلسلنا الجديد" هنا الزاهد تنشر صورة رفقة أحمد السعدني وتعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها صورة رفقة الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة: "متحمسة تشوفوا مسلسلنا الجديد، شهرين ونصف تصوير في لبنان، بعيد عن أهلنا وبيوتنا، يارب يكرمنا، إخراج الأستاذ وائل إحسان"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "في الانتظار"، وعلق آخر: "إن شاء الله هيكسر الدنيا".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك في بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب" (اسم مؤقت) للعمل.

المسلسل بطولة الفنانين، هنا الزاهد وأحمد السعدني ومحمود البزاوي و عارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة، وغيرهم.

وتدور أحداثه حول زوجين هما أحمد السعدني وهنا الزاهد ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

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