" متحمسة تشوفوا مسلسلنا الجديد" هنا الزاهد تنشر صورة رفقة أحمد السعدني وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها صورة رفقة الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة: "متحمسة تشوفوا مسلسلنا الجديد، شهرين ونصف تصوير في لبنان، بعيد عن أهلنا وبيوتنا، يارب يكرمنا، إخراج الأستاذ وائل إحسان"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "في الانتظار"، وعلق آخر: "إن شاء الله هيكسر الدنيا".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك في بطولة مسلسل "سيب وأنا أسيب" (اسم مؤقت) للعمل.

المسلسل بطولة الفنانين، هنا الزاهد وأحمد السعدني ومحمود البزاوي و عارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة، وغيرهم.

وتدور أحداثه حول زوجين هما أحمد السعدني وهنا الزاهد ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم.