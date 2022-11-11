فيديو| أشرف زكي يشكر فريق عمل مسرحية "الوش التاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بمسرحية "الوش التاني"، بطولة الفنانة منى زكي.

ونشر زكي فيديو من المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا :"مسرحية الوش التاني، شكرا لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، شكرا لنجوم العرض، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي الميرغني، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة، محمد نصر، خالد محروس، شكرا للشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، والموسيقار عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد الموجي.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.

يذكر أن مسرحية "الوش التاني" من إخراج أشرف زكي.