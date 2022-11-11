قبل طرحها.. أحمد سعد يكشف عن مقطع من أغنية "وقت شدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد سعد عن مقطع من أغنيته الجديدة "وقت شدة".

ونشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يغني الأغنية.

وعلق سعد على الفيديو قائلًا :"حبينا ناس بيخدعونا، وقت شدة قريبا".

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "ليه بداري" الأغنية الرسمية لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: "أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكتر من حبي ليها عشان أراهن عليه".