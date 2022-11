3 أفلام في القائمة النهائية المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت لجنة التحكيم من مشاهدة 23 فيلماً أوروبيا مرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، لتعلن European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة للجوائز، التي تضم 3 أفلام حصلت على أكبر نسبة من الأصوات.

ومن المقرر الإعلان عن الفيلم الفائز قبل عرض فيلم Saint Omer بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022.

وكانت القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، فيلم "Eo" إخراج جيرزي سكوليموفسكي، و TO THE NORTH إخراج ميهاي مينكان، و THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD إخراج: تيونا ستروجار ميتيفسكا.

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تستهدف الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصيات الثقافية بين المجتمعات.

وتكونت لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام من 76 ناقداً ينتمون إلى 15 دولة عربية.