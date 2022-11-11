مروة عودة تفوز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة بشرم الشيخ الدولى للمسرح

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القاهرة - سامية سيد - فازت مصممة الملابس الدكتورة مروة عودة بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2021، فى المسابقة التى يقيمها مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى كل عام والقائمة على التصويت من قبل كبار النقاد والمتخصصين فى المسرح.

وقالت د. إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان إن مروة عودة استحقت الجائزة عن جدارة بما قدمته من أعمال وتجارب مختلفة وبما حصدته من قبل لجوائز عديدة في مهرجانات مصرية وعربية.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سوف يشهد تكريم عدد من نجوم المسرح من مصر ودول العالم المختلفة فسيكرم من مصر الفنانين رياض الخولي وسوسن بدر ومحمد عادل وحسن العدل واسم الفنان الراحل ماهر سليم ، وكذلك الفنانين العرب مازن محمد مصطفي من العراق ، وزهرة بدن من العرتق أيضا ، وعبد الله راشد من الامارات ، ونبيل الفليكاوي من الكويت ، والدكتور سامي الجمعان من السعودية ، كما يكرم المخرج الأمريكي العالمي ريتشارد شيكنر.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.