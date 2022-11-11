"واحد ضربني بطبق كشري" أحمد العوضي ينشر صورة والجمهور يمازحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه صورة جديدة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومازح الجمهور الفنان أحمد العوضي، حيث علق أحدهم على الصورة: "كنت باكل إمبارح وواحد ضربني بطبق الكشري"، وعلق آخر: "كشري مصر" وكتب آخر تعليقا: "أنا اطردت من محل كشري إمبارح، نجم مصر، وحش الكون".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك صورة جمعته بعامل النظافة الذي مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل صالة فرع كشري "التحرير"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق الفنان أحمد العوضي على الصورة: "أخويا الجدع".

وكان "العوضي" وجه رسالة عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" لعامل النظافة، وكتب:"متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي اخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض".

جاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.