بالصور| حسين فهمي وأمير رمسيس يستقبلان بيلا تار في المطار قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، المخرج الكبير بيلا تار في مطار القاهرة، اليوم الجمعة 11 نوفمبر، قبل ساعات من إقامة حفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية.

كانت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيسبوك نشرت جدول الفعاليات، وكشفت عن استقبال مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية يوم الاثنين 14 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، محاضرة للمخرج المجري بيلا تار، ويديرها المخرج أحمد عبدالله السيد.

جدير بالذكر أن بيلا تار يقدم ورشة خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تستمر لمدة تسعة أيام، وتستهدف فكرة رئيسية هي استكشاف لغة السينما من خلال عيون المخرج، إذ يقدم المهرجان ورشة العمل لصانعي الأفلام الشباب أصحاب الرؤية المبدعة والهادفين إلى تطوير مهارات الإخراج.