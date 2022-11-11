شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مسلسل "حرب الجبالى" فى لبنان بعد تصوير أكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محمد أسامة من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "حرب الجبالى" للنجم أحمد رزق، والمكون من 45 حلقة فى العاصمة اللبنانية بيروت بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من 3 أشهر، ويعمل أسامة حالياً على مونتاج حلقات العمل وتجهيزه للعرض خلال الفترة المقبلة، فيما عاد أبطال العمل إلى القاهرة.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل "حرب الجيالى" في اطار اجتماعى شعبى، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

وكان آخر أعمال أحمد رزق مسلسل "فى يوم وليلة" وشارك فى بطولته داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، محمد جمعة، عابد عنانى، أحمد كرارة، حسام فارس، جميل برسوم، لبنى ونس، مؤمن نور، هبة عبد الغنى وضيفا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.