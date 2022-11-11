شكرا لقرائتكم خبر عن ده اللى تروحله تطلب ايديه.. من شادية لـ جنات.. أغاني رومانسية تغزلت في الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تختلف الأغانى الرومانسية باختلاف كلماتها، خاصة حينما تكون المطربة أنثى، فما بين هجر للرجل وعتابه هناك أغاني أيضاً دومأً ما تغنت بالرجل وكانت عبارة عن ثناء ومديح له، مثلما ظهر في أحدث أغانى جنات التي تقول في كلماتها "طب والغلاوة بصوا شوفوا الحلاوة هو ده ينفع يتساوى بالناس التانيين، اهو ده اللى تروحله تطلب ايديه"، في إشارة لجمال محبوبها الذي تتغنى به على مدار أغنيتها الأخيرة والتي حملت اسم "يا بختى بيه".



المطربة جنات

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تتغزل فيها جنات بشكل الرجل، حيث سبق وطرحت أغنية أخرى قبل 7 أعوام حملت اسم "عجباني شخصيته"، والتي تقول في كلماتها "كل الناس بتقول عليه راجل قد كلمته، قلبى واجعني واعمل ايه انا مشدودة من ناحيته".

وقد اشتهرت نجمات كبار في عالم الغناء بتلك الأغاني، والحرص عليها في أعمالها، ولعل أبرز تلك المطربات النجمة الكبيرة شادية، والتي غنت أغانى مثل "وحياة عينيك وفداها عنيا انا بحبك أد عنيا"، والتي جاءت ضمن فيلم "الزوجة 13"، وحققت نجاحاً كبيراً إلى الآن.



شادية ورشدى اباظة

أيضاً غنت وردة على هذا المنوال العديد من الأغانى، منها أغنيتها الشهيرة "بتونس بيك"، والتي تعاونت فيها مع الملحن الكبير صلاح الشرنوبى.