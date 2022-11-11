شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام الشنوانى: لا أقلد عبلة كامل و"عزة" سبب نجاحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام الشنوانى إنها سعيدة بمشاركتها فى فيلم "هاشتاج جوزنى" الذى يعرض حاليا فى دور السينما، مشيرة إلى أنها تجسد دور خفيف لفتاة تتمنى أن تتزوج بأى طريقة وبشكل طريف وكوميدى.

وأوضحت ريهام الشنوانى، لـ"الخليج 365"، أن سيناريو الفيلم كان مكتوبا بطريقة مميزة، وهذا ثانى تعاون بينها وبين الفنان إسلام إبراهيم، كما أن هناك تعاونا ثالثا سيجمعهما قريبا.

وحول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وتشبيهها بالنجمة عبلة كامل بعد أن قدمت ريهام الشنواني دور فتاة فلاحة في مسلسل "أعمل إيه"، قالت الفنانة الشابة: يشرفني أن يذكر اسمي بجوار عبلة كامل، ولا أجرؤ أن أفعل هذا، لأن الموضوع وقتها سيصبح صعبا.

وأضافت ريهام الشنواني: أنا شخصيتي في الحقيقة "ملمسة" مع الشخصية التي جسدتها في المسلسل، حتى في تصرفاتي الطبيعية، بالإضافة إلى أن هذا النمط من الأدوار لا يتم تقديمه منذ فترة طويلة، لذا عندما ظهرت هذه الشخصية على الفور تذكر الجمهور الفنانة عبلة كامل.

وأضافت ريهام الشنواني: عندما قرأت سيناريو مسلسل "أعمل إيه" وتفاصيل الشخصية التي أجسدها قلت على الفور إن هذا الدور أفضل من تقدمه الفنانة عبلة كامل، وشرف لي أن يتم تشبيهي بها، لكنني لست غبية حتى أقلدها.

وحول نجاح دورها في مسلسل "راجعين يا هوي" قالت ريهام الشنواني إن شخصية "عزة" التي قدمتها في المسلسل كانت سببا في كل النجاح الذي تعيشه الآن، وأنها سعيدة بكل ردود الفعل التي جائتها عن الشخصية.