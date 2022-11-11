شكرا لقرائتكم خبر عن بديعة مصابنى نجمة 2022 رغم رحيلها منذ 50 عاما وكلمة السر 3 فنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حياة الفنانة الاستعراضية بديعة مصابنى ما زالت تجذب الكثير لتجسيد سيرتها أو قصص ومواقف من حياتها الفنية، فرغم مرور ما يقرب من خمسين عاماً على رحيلها إلا أن حياتها شكلت مادة للكثير من الفنانات لتجسيدها على مدار الأعوام الماضية، وفى عام 2022 تصادف الأمر بأن هناك 3 فنانات قررن تجسيد حياتها فى أعمالهن الفنية سواء من خلال الدراما التليفزيونية أو من خلال المسرح، وهم، رزان مغربى وسمية الخشاب وبشرى.

رزان مغربى

جسدت الفنانة رزان مغربى، دور بديعة مصابنى ضمن أحداث مسلسل "الضاحك الباكى" بطولة عمر عبد الجليل، والذى يتناول يتناول حياة نجيب الريحانى بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 حتى خمسين عاماً فى عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.





سمية الخشاب

قررت الفنانة سمية الخشاب تقديم شخصية بديعة مصابنى من خلال مسرحية بعنوان "كازينو بديعة"، وهى من تأليف أحمد الإبيارى، وإخراج اطرق الإبيارى، ويشاركها فى البطولة كل من إدوارد، أحمد فتحى، علاء مرسى، وإيمى طلعت زكريا وغيرهم، وهى مسرحية غنائية استعراضية، ومن المتوقع عرضها خلال شهر ديسمبر المقبل.





بشرى

أعلنت الفنانة بشرى في وقت سابق عن تقديم مسرحية تحمل نفس الاسم "كازينو بديعة"، والذى كان من المقرر عرضه في بداية العام المقبل، والعرض من اخراج مازنا لغرباوى وتأليف مصطفى سليم.