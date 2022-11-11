شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغريمه من نقابة الموسيقيين.. عفروتو يتعاون مع حفيد الموجى بعمل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الرابر عفروتو، تجربة جديده في مسيرته في عالم فن الراب، وذلك من خلال تعاونه مع الموزع الموسيقي أحمد الموجي، حفيد الموسيقار الكبير محمد الموجى، بأغنية جديدة من المقرر أن تطرح الأسبوع المقبل.

وتعد هذه الأغنية هي أول عمل للرابر عفروتو، بعد إمضاء تعهد على نفسه بالغناء بصحبة فرقة موسيقية، بعد قرار الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بعدم غناء أي فنان بدون فرقة موسيقية، فضلا عن انها تجربه جديد في عالم فن الراب.

من ناحية أخرى سبق وكشف مغني الراب عفروتو عن سعادته بإحياء حفل فى العاصمة البريطانية لندن الأربعاء الماضى.