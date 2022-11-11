شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا الإسكندرية تحتفى بذكرى ميلاد رياض السنباطى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي، ويُقام حفلًا غنائيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الراحل رياض السنباطي منها: موسيقى لونجا رياض، شفت حبيبي، بتخاصمني حبه، إله الكون، راحت ليالي وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها: على رمش عيونها لبليغ حمدي، الشوق والحب لكمال الطويل، مين قالك تسكن في حارتنا لمحمد الموجي، ماليش أمل - كل ده كان ليه لمحمد عبد الوهاب، فى قلبى غرام لعبد العظيم محمد ، يا حلو ناديلى لأحمد صدقي ، تحت الشباك لعزيز عثمان ، وحشتنى لخالد الأمير.

يقوم بأداء الأعمال إسلام مرسي، شمس إبراهيم ، يمنى حسن ، كريم زيدان ، محمد حسن متولي ، شروق شريف ، أيمن مصطفى ، مروة حمدي .

رياض السنباطي ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً، كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من أعظم المطربين، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981م تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزءا هام فى تاريخ الموسيقى العربية.