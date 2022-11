شكرا لقرائتكم خبر عن Lubiana Kepaou تغنى فى افتتاح وختام مهرجان الرباط لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى Lubiana Kepaou المغنية البلجيكية ذات الأصول الكاميرونية من جهة والدها فى حفلى افتتاح وختام مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف، الذى سينطلق يوم 17 نوفمبر ويستمر حتى 24 من نفس الشهر .

لوبيانا كيباوو مغنية لها أسلوب خاص في الغناء والعزف وهي تنتمي لعائلة موسيقية ودرست الموسيقي منذ سن الثامنة فتعلمت العزف على البيانو والساكسفون والجيتار، ودرست الغناء فى المعهد الموسيقى فى لوفان، لكنها فضلت التركيز على موسيقى الجاز، ومن سن الـ 17 بدأت مسيرتها الاحترافية بمشاركتها في برنامج The Voice Belgium.

تغني وتعزف لوبيانا كيباوو علي آلة افريقية تسمي الكورا ( La kora ) تمنح كل حفلاتها الروح والأجواء الأفريقية التقليدية بنبرة صوتها الناعم الذي تمزج فيه موسيقي البوب مع الأصوات الأفريقية والموسيقي الأفريقية المميزة، وتستخدم تلك الآلة أكثر في جميع أنحاء غرب إفريقيا ، أطلقت المغنية Lubiana Kepaou أول أغنيتين بعنوان Self Love و My Man Is Gone ، ثم فى أبريل عام 2020 قدمت أول مسرحية.

وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يشارك فيه هذا العام نحو 44 دولة بمشاركة أسماء مخرجين ومنتجين وسيمائيين من كل دول العالم، ومن ضمنهم المخرج الفرنسي الشهير جون بيير أميريس، والمخرج البوركينابي جاستون كابوري، والمخرج المغربي نبيل عيوش، والنجمة السورية سلاف فواخرجي، ويشارك في المهرجان الفيلم المصري "النهار ده يوم جميل " للمخرجة نيفين شلبي ، وبطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق ، محمود الليثي وعدد من الوجوه الجديدة منهم : إيمي اسلام و محمد حكيم و الراقصة ايمي سلطان و انتصار و العديد من ضيوف الشرف.