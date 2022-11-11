"نزيف مستمر والطفل متوفي في بطنك".. رنا سماحة تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة رنا سماحة تفاصيل حالتها الصحية، بعد إعلان زوجها الفنان سامر أبو طالب دخولها المستشفى، أمس الخميس، عبر حسابه على موقع انستجرام.

وكتبت رنا عبر فيسبوك اليوم الجمعة: "البداية من ٣ شهور، حمل في الشهر الاول مصاحب بنزيف حاد

(إجهاض واضح وصريح)، بعد اسبوع بعد الكشف والسونار، البيبي موجود النزيف مستمر، عدا الشهر التاني وبدأنا الشهر الثالث فجأة نزيف وتعب من ٣ الفجر لـ ٩ الصبح بصرخ الساعة ٨ مساءً بعد الكشف والسونار، الطفل متوفى في بطنك ولازم نعمل عمليه حالاً، طيب نستنى للصبح، مستحيل ممكن يحصلك تسمم، اروح البيت طيب، لا هنطلع حالا على المستشفى، وتمت العملية الحمد لله".

وتابعت "٣ شهور من التعب المتواصل ولله الحمد

تجربة من أصعب التجارب الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، شكراً لكل اللي سأل عليا وحاول يكلمني وبعتذر على عدم الرد، تعبانة اوي سامحوني، وشكراً على كم الحب ده كتر الف خيركم والله".

الفنانة رنا سماحة تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، حسبما أعلن زوجها سامر أبو طالب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر "أبو طالب" صورة لزوجته الفنانة رنا سماحة بالمستشفى، وعلق: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي، أجر وعافية إن شاء الله يا روح قلبي".