ميرنا جميل: ربنا كرمنا في "اللعبة" و"مش لازم أتريق على نفسي عشان أضحك الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ميرنا جميل إن الجمهور هو الذي يحدد هل سيتم تقديم أجزاء من العمل الفني أم سيتم الاكتفاء بجزء أو اثنين فقط، في إشارة إلى أن إعجاب الجمهور بمسلسل اللعبة هو السبب الرئيسي في استعدادهم لتقديم الجزء الرابع منه قريبا على منصة شاهد vip.

وأضافت ميرنا في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:

"مش احنا اللي بنقول، الجمهور هو اللي بيقول، ولو المشروع نجح بيفرض نفسه، وممكن تعملي منه عشر أجزاء، ربنا كرمنا في اللعبة وكل جزء بينجح اكتر من اللي قبله".

وتابعت متحدثة عن تفاعل الجمهور مع أجزاء مسلسل اللعبة: "كأنهم بيلعبوا معانا، ناس بتشجع فريق، وناس تانية بتشجع الفريق التاني، ودخلوا وسطنا وحابين الموضوع، والفكرة كمان قماشتها واسعة".

واكدت ميرنا أنها مازالت تشعر بالرهبة من الكاميرا سواء في الأعمال الكوميدية أو الدرامية: "أي حاجة قدام الكاميرا بتخوف، فكرة الكوميدي أو الدراما بتاعة ربنا هو اللي بيحط القبول عند الناس، ممكن الناس تتقبل منك ومش لازم اكون كاركتر صريح أو أتريق على نفسي في حاجة عشان أضحك الجمهور، الشكل ده انتهى وبرة مفيش كده".

وعن عدم تواجدها في السينما، قالت "السينما بعملها ألف حساب، مستنية دور كويس مع نجم ومخرج كويس وشركة إنتاج كبيرة".

ميرنا تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان مصطفى خاطر، ومسلسل اللعبة الجزء الرابع مع الفنان هشام ماجد والفنان شيكو.