مايان السيد تخضع لجلسة تصوير بـ"فستان قصير".. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت ليلة لطيفة".

وظهرت مايان في الصور بـ"فستان قصير"، وتفاعل الجمهور مع صورها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وأجمل بنت"، "مايان ميونة"، "القمر"، "جمالك"، "أحلى واحدة".

ويُعرض حاليا لـ مايان السيد بدور العرض السينمائي فيلم "هاشتاج جوزني".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.