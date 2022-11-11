فن ومشاهير

مايان السيد تخضع لجلسة تصوير بـ"فستان قصير".. والجمهور يُعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت ليلة لطيفة".

وظهرت مايان في الصور بـ"فستان قصير"، وتفاعل الجمهور مع صورها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وأجمل بنت"، "مايان ميونة"، "القمر"، "جمالك"، "أحلى واحدة".

ويُعرض حاليا لـ مايان السيد بدور العرض السينمائي فيلم "هاشتاج جوزني".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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