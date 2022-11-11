بالفيديو| منى زكي: سعيدة بوجودي في السعودية والدكتور أشرف زكي شجعني على العودة للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم أمس الخميس مؤتمر صحفي للنجمة منى زكي، بصحبة فريق مسرحيتها "الوش التاني" التي من المقرر أن تقدمها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، في الفترة من ١١ إلى ١٥ نوفمبر.

ونشرت صفحة إذاعة روتانا جزء من المؤتمر الصحفي عبر موقع تويتر، وقالت خلاله منى "مبسوطة جدا اني جيت السعودية في الوقت ده، وقت ازدهار دي بالنسبالي حاجة مشجعة جدا، ورجوعي للمسرح شجعني ليه دكتور أشرف زكي كنت بقالي ٢١ سنة يمكن اكتر شوية موقفتش على خشبة المسرح يمكن من ساعة جوازي".

وتابعت "وكنت حاسة اني هاكون قلقانة وخايفة بس الحقيقة أنا وسط أساتذة مسرح، ودكتور اشرف وجوده بيضيف لنا، وسعيدة بوجودي في السعودية وسط التطور الكبير والقوي اللي حاصل واللي لازم ندعمه حقيقي".

مسرحية "الوش التاني" تُقدم على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي، في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر.

المسرحية يشارك في بطولتها: أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.