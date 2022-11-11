دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: "اللهم ارحم من فقدناهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها، الدعاء لوالديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة أرحم من فقدناهم وأجعل ذكرهم معمورا بالخير.. اللهم نور وضياء على قبورهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز".

وتفاعل معها الجمهور بالدعاء لهما، ومن بين التعليقات: "الله يرحمهم"، "ربنا يرحمهم"، "ربنا يرحمهم ويرحم كل أمواتنا"، "الله يرحمهم برحمته الواسعة".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.