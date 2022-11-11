الليلة.. حفل "فنان العرب" محمد عبده من موسم الرياض على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في سهرة من سهرات موسم الرياض، تنقل شاشة "MBC مصر، في تمام التاسعة مساءً "الليلة" حفل فنان العرب محمد عبده على الهواء من الرياض.

ويقدم فنان العرب في الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تطرب جمهوره.

ومن زاوية أخرى، يواصل برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مُتابعته للأحداث العامة من خلال حلقة "الليلة" التي ستعرض على شاشة "MBC مصر2، في تمام العاشرة مساءً.

يُعرض برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على " MBCمصر" من الجمعة للاثنين، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "الحكاية" الجمعة 11 نوفمبر 2022 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر2".