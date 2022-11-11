"يا شعب الذوق".. أول تعليق من جورج وسوف بعد حفله بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان جورج وسوف، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر جورج، مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما أنظر خلفي على الشاشة وأشوف أعلام بلادي السوري واللبناني مع العلم السعودي، قلبي بيكبر يا شعب الذوق، موسم الرياض، تركي آل الشيخ".

وغنى جورج، على خشبة المسرح وهو متكئا على عصا، ولاقى ترحيب كبير من قبل الجمهور السعودي الذي تفاعل مع أغانيه التي قدمها خلال الحفل.

وكان حفل جورج وسوف، المقرر إقامته بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، تم الإعلان عن تأجيل موعده إلى يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.

الحفل الذي سبق تأجيل إقامته في 29 أكتوبر الماضي، يواجه حاليا أزمة جديدة بين المشاركين في تنظيمه، ووصلت إلى حد المطالبة بإيقاف تصريح إقامته.

حفل الفنان جورج وسوف، كان من المقرر إقامته في 29 أكتوبر الماضي، وتم تأجيل إقامته إلى 25 نوفمبر بسبب تعذر إنهاء إجراءات دخول بعض أعضاء فرقته الموسيقية.

وتتراوح أسعار التذاكر، بين 500، و 1000، و 6000 جنيه للفرد، و 50000 لـ 10 أفراد، وتم توفير تذاكر مخفضة قيمتها 300 جنيه.