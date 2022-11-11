شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نيازى مصطفى.. قدم روائع السينما المصرية وكانت نهايته دامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد المخرج نيازى مصطفى، حيث إنه من مواليد 11 نوفمبر من عام 1910 ولد بمدينة أسيوط لأب سوداني وأم تركية، وعشق الفن منذ طفولته حتى أصبح أحد كبار المخرجين فى مصر والعالم العربى، وقدم عدداً كبيراً من روائع السينما المصرية.

قدم نيازى مصطفى عددًا كبيرًا من الأفلام منها رصيف نمرة 5، أبو حديد، سر طاقية الإخفاء، عنتر بن شداد، لعبة الحب والجواز طاقية الإخفاء، حبابة، شارع محمد على، الآنسة بوسة، البنى آدم، عنتر وعبلة، حسن وحسن، الهوى والشباب، أفراح، أبو حديد، فضيحة فى الزمالك، سمراء سيناء، لقمة العيش، النصاب، عنتر بن شداد، جوز مراتى، آخر فرصة، أنا الهارب، رابعة العدوية، أميرة العرب، الساحرة الصغيرة، العريس يصل غدا، الجاسوس، المشاغب، شياطين الليل، كنوز، جناب السفير، 30 يوم فى السجن، صغيرة على الحب، البحث عن فضيحة، القرداتى.

ورحل فى 19 أكتوبر عام 1986، فى ظروف غامضة، بعد مقتله فى يوم تصوير المشهد الأخير لفيلم "القرداتى"، بطولة الفنان فاروق الفيشاوى وسمية الألفى.

كان طباخ نيازى أول من اكتشف مقتله، وذكر فى أقواله أن نيازى قُتل داخل غرفة نومه، وكان مكبل اليدين من الخلف بكرافتة، واستخدمت شفرة حادة فى قطع شرايين يده، وكمم الجانى فمه بقطعة من القماش حتى لا يصدر صوتًا، وانتهى التحقيق إلى تقييد الجريمة ضد مجهول.