بالصور والفيديو| مسلم يعلن استقبال طفله ويكبر في أذنه.. واختار هذا الاسم له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي :

استقبل مغني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم طفله الأول، وأعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وخاصية القصص القصيرة.

مسلم نشر عدة فيديوهات بينها ما جمعه بزوجته قبل دخولها غرفة العمليات، وأخرى وهو خارج العمليات منتظرا خروج زوجته وطفله، وثالثة وهو يؤذن في أذن طفله، مشيرا إلى أنه أطلق عليه اسم مسلم، وكتب "ربنا يجعله سند لينا ويخليكي ليا".

يُذكر أن مغني المهرجانات مسلم، حجب صوره وفيديوهاته على موقع "انستجرام"، وذلك بعد إعلانه الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني، مؤكدا أن المجال لا يناسبه في شيء، قبل أن يعيدها من جديد مؤخرا.

وكتب مسلم وقت حجبه للصور على خاصية القصص القصيرة "سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني بشيء، كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك، والعلم عند الله إن كان صح أم غلط بس عملت كل اللي عليا فعلا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو أن كان حتى حبيب".

وتابع "مش راجع غير وأنا مقتنع أنه أنا فعلا حر وقادر نصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة عشان خاطر حد، وأنا دوري مش موجود أساسا أشوفكم على خير".