هشام ماجد عن"أنستونا": "مسرحية حلوة أوي ومتعوب عليها".. ودنيا سمير غانم ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان هشام ماجد بمسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم، وذلك عقب حضوره العرض المسرحي مع الجمهور.

وكتب ماجد، عبر حسابه على إنستجرام: "أنستونا.. مسرحية حلوة أوي ومتعوب عليها.. مبروك لكل صناع المسرحية ممثلين ومؤلفين وإنتاج وإخراج وموسيقى وأغاني وكل حد اشتغل في المسرحية، خدوا عيالكم وروحوا المسرحية هتتبسطوا وتضحكوا وترقصوا وتهيصوا".

وردت دنيا سمير غانم، على رسالته، قائلة: "يا شوما يا غالي نورتنا أنت ونيبال والله".

وتجسد دنيا سمير غانم بمسرحية "أنستونا" دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يقوم باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها.

وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تُغني خلالها "دنيا" عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة التي تعود فيها لزمن الاستعراضات، والاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

المسرحية تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

"أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهي بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.