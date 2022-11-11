صلاح عبدالله في حب مصر: "يكفيكي شر الحاقدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان القدير صلاح عبدالله، على إلقاء قصيدة قصيرة في حب مصر.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "ده انتي الأمل وإنتي المُنى، وإنتي اللي حارسِك ربنا، وكل نبضة في قلبنا.. بتدعي ليكي يا مصرنا".

وأضاف: "يكفيكي شر الحاقدين والحاسدين والجاحدين واللي تاجروا بإسم الدين، واللي تاجروا بإسمنا، تحيا مصر".

وكان صلاح عبدالله، تعرض مؤخرا لوعكة صحية، معلنا إصابته بنزلة برد شديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ما عادشي حملها".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "الحلم"، بطولة محمد رياض، صابرين، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، سميرة عبدالعزيز، نهال عنبر، كمال أبو رية، مدحت تيخا، عمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.

ومن ناحية أخرى عرض للفنان صلاح عبدالله مسلسل "بابلو"، رمضان 2022، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق.

كما شارك صلاح عبدالله في مسلسلات: "القاتل الذي أحبني، الفرح فرحنا".