تعرف على مواعيد عرض الفيلم المصري "١٩ ب" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مواعيد عرض الفيلم المصري ١٩ ب للمخرج أحمد عبدالله السيد، والمشارك في الدورة ٤٤ ضمن المسابقة الرسمية، والمقرر انطلاقها في ١٣ نوفمبر الجاري.

يُعرض الفيلم ٣ مرات في المواعيد التالية: ١٧ نوفمبر ٦:٤٥ المسرح الكبير بدار الأوبرا، ١٨ نوفمبر ١ ظهرا قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، ١٩ نوفمبر ٣ عصرا سينما الزمالك.

١٩ ب هو الفيلم المصري الوحيد المُشارك في المسابقة، وعلّق المخرج أحمد عبدالله السيد في بيان صحفي "سعيد بالعودة لمهرجان القاهرة السينمائي، وفخور ان هذه المرة الجمهور المصري هو اول جمهور يشاهد الفيلم في العالم"، وتابع "كتبت هذا الفيلم في فترة الانعزال أثناء جائحة كورونا، التي دعتني لتأمل أفكار كالوحدة والعزلة ومرور الزمن وذلك من خلال قصة بسيطة لحارس عجوز يحاول الحفاظ على شكل حياته الذي اعتاده لسنوات".

وعبّر أحمد عبدالله السيد عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل الفيلم "أعتبر نفسي محظوظًا للتعاون مع فريق عمل الفيلم الذين عملوا على الفيلم بشغف، وفخور إني لأول مرة أتعاون مع مصممة الأزياء القديرة ناهد نصر الله، والعمل مع الممثلة والمنتجة يارا جبران للمرة الأولى كمنتج منفذ للفيلم، أيضا هذا هو تعاوني الثالث مع المونتيرة سارة عبدالله والثاني مع مصمم الصوت محمد صلاح، بالإضافة الى العمل مرة أخرى مع المنتج محمد حفظي وأعتقد أن الفيلم سيحمل مفاجآت كبيرة فيما يخص فريق العمل والممثلين".

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد.