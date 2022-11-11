بعد مشاهدته "أنستونا".. كريم فهمي: "عجبني ومتحمس كل الناس تشوفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان كريم فهمي، بمسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم، وذلك عقب حضوره العرض المسرحي مع الجمهور.

ونشر كريم، صورا خلال حضوره المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قبل ما أتفرج على المسرحية، كنت ناوي كده كده أنزل صورة ستوري كمجاملة لصديقتي دنيا وصديقي محمد أحمد السبكي، لكن الحقيقة العمل من كتر ما عجبني بقيت متحمس إن كل الناس تشوفه وتتبسط زي ما أنا اتبسطت النهاردة، فـ قلت ده محتاج بوست ومش مجاملة نهائي".

وأضاف: "مبروك لكل صناع العمل، مبروك يا دنيا يا موهوبة أوي أوي، مبروك يا توتا (محمد أحمد السبكي) المنتج الجامد الجرئ، مبروك للأستاذ خالد جلال مخرج العمل المايسترو الحقيقي، مبروك لكل أصدقائي نجوم هذا العمل، بيومي فؤاد ، كريم عفيفي، عمرو عبدالعريز، بسنت صيام، صلاح الدالي والأستاذ سامي مغاوري، المؤلفين الجامدين أوي أوي أوي وضحكوني كمؤلفين وممثلين كيمز وعبد الوهاب، ده غير الأغاني، روحوا اتفرجوا هتتبسطوا أوي".

وتجسد دنيا سمير غانم بمسرحية "أنستونا" دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يقوم باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها.

وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تُغني خلالها "دنيا" عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذي تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، والاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

المسرحية تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

"أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهي بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.