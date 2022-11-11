أول رد لـ حسين فهمي على واقعة التنمر على ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان حسين فهمي، على واقعة التنمر التي تعرضت لها الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بسبب صورة التُقطت لها خلال مشاركتها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق.

وقال فهمي، ببرنامج "حبر سري"، إن الخط الأحمر في حياته هو قلة الأدب ويرى أن كل شخص من حقه أن يبدي رأيه دون قلة أدب ولابد أن يتسم بالرقي في التعامل.

وأضاف: "الترند اللي خرج على ميرفت أمين، كان سخيف وهو ده تأثير السوشيال ميديا".

وحول سبب عدم فوز أفلام مصرية بجائزة في"الأوسكار"، أوضح: "أفلامنا بتترفض لأن معظمها تجارية والتجارة في الأفلام تطغى على الفنية، والفيلم اللي بيتقدم للأوسكار لازم يبقى فيه قيمة فنية عالية جدا".

يذكر أن، الفنان حسين فهمي، يتولى هذا العام رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.