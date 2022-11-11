حسين فهمي: "لم أكن ديكتاتورا في زواجي وأحب المرأة قوية الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال النجم حسين فهمي، إن والدته كانت متسلطة بالمعنى الجيد من التسلط وهو التوجيه للشيء الصحيح وكيفية معاملة الستات ولكن مش بمعنى أنها كانت مسيطرة على حياته.

وتابع فهمي، ببرنامج "حبر سري": "في بيتنا كان في حرية مطلقة للاختيار والنقاش وهذه الحرية جعلتني ليبرالي في تفكيري".

واستكمل: "أنا بحب الست اللي شخصيتها قوية وكنت بحب أمي جدا ومش بقابل قوة الشخصية بالعند، ولكن أعطيها حرية تقول اللي هي عايزاه".

وأضاف: "بحب المرأة قوية الشخصية واللي بتقول اللي هي عايزاه، وفي الآخر بعمل اللي أنا عايزه، ولم أكن ديكتاتورا في زواجي ولكن في حاجات وقواعد لأننا شرقيين، وأنا شرقي غربي وتربيت في بيت فيه الشرق والغرب، وأهلي تعلموا بره في فرنسا، وعشنا في الغرب وحياتنا كانت في الشرق".

يذكر أن، الفنان حسين فهمي، يتولى هذا العام رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.