بالصور| يغني جالسا على كرسي.. أحدث ظهور للنجم أحمد عدوية بصحبة نجله محمد بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت ساقية الصاوي مساء أمس الخميس 10 نوفمبر، إحياء المطرب محمد عدوية، حفلا تحت شعار كامل العدد، بحضور نجم الفاير شو أحمد عصام وبعض الأصدقاء وعائلته: زوجته انجي وأولاده منى وأحمد الصغير والمنتج ياسر حسنين منتج شركة كلمة.

وقدم محمد باقة رائعة من أجمل أغاني التي تألق بها خلال مشواره الفني، منها أغاني (سيبي روحك، سوبر مان، ولا كان، الناس نوعين، بيسلم عليه، بقاله كام يوم)، بينما تفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني.

وقدم الفقرة الثانية عددا من الأغاني برفقة والده الفنان أحمد عدوية، في أحدث ظهور له، والذي ظهر وهو يغني على كرسي: سلامتها ام حسن وبنت السلطان والواد طالع لأبوه وسط تصفيق حار من الجمهور.

وأيضا قام محمد بغناء أغنية ست البنات لابنته منى وصعدت على المسرح كما قام بمشاركته مطرب الراب مروان السداوي أغنية الناس نوعين.

وكان عدوية قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "نفس الاهتمام"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح مؤخرًا أيضا أغنية تحمل اسم "ههد المعبد" على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.