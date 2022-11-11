لماذا وصف حسين فهمي النقاب بالخطر على المجتمع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان حسين فهمي، إن النقاب خطر على المجتمع المصري ولكنه لم يصرح برفض النقاب، متابعا "أنا قلت النقاب خطر على المجتمع ولم أقل رافض للنقاب لأن احنا مرينا بفترات كثيرة في مصر النقاب كان جزء من عمليات إرهابية تمت في البلد".

وأوضح فهمي، ببرنامج "حبر سري"، أن سبب تصريحه بأن النقاب خطر لأننا لا نرى الشخص الذي يرتديه وهذا منطق أمني يتطلب أن نرى الشخص الذي يتعامل معنا لمنع حدوث أي شيء خطير على المجتمع.

وأضاف: "لازم أشوف اللي قدامي، وإزاي مُدرسة تبقى لابسة نقاب في مدرسة.. فين تعبير اللغة والوجه، والممرضة إزاي تبقى مُنقبة أمام المريض وده رأي مش بخاف منه".

يذكر أن، الفنان حسين فهمي، يتولى هذا العام رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.