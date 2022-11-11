إيرادات الخميس.. "تحت تهديد السلاح" الأول و"أشباح أوروبا" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "تحت تهديد السلاح"، "هاشتاج جوزني"، وحققت أمس الخميس 10 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 660 ألفا و298 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 272 ألفًا و839 جنيها، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

وحصل على المركز الثاني فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 164 ألفًا و972 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثالث، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 136 ألفا و365 جنيها.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 35 ألفًا و885 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 32 ألفا و11 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 10 آلاف و989 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السابع فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 5 آلاف و310 جنيهات، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز الثامن، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 1927 جنيها.