شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحى فى صورتين بنفس ملابس كليب حكيم "افرض".. الفرق بينهما 26 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة أميرة فتحى صورتين بنفس الملابس الفرق بينهما 26 عاماً، الأولى من كليب "افرض" للنجم حكيم والذى ظهرت فيه أميرة كموديل في بداياتها الفنية، والصورة الثانية حالياً وارتدت فيها نفس ملابسها في الكليب وعلقت أميرة على الصورتين عبر حسابها بموق انستجرام:"العمر مجرد رقم".



اميرة فتحى

وكانت أميرة فتحى قد انتهت من تصوير مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 13 عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009، والفيلم بطولة أميرة فتحى، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وانعكاس استهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.

فيلم "ابقى قابلنى" آخر أعمال أميرة فتحى في السينما شارك في بطولته محمد لطفى، مها أحمد، حسن حسنى، سعد الصغير، ايناس النجار، ياسر فرج، علاء مرسى، سليمان عيد، الراقصة شمس، محمود الليثى، أمينة، كمال السيد، أحمد بجة وتأليف سيد السبكى وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحى مسلسل "السرايا" الذى تم عرضه في عام 2017، تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.