شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ليوناردو دى كابريو.. 5 أفلام جعلت منه أيقونة فى عالم هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، مع عيد ميلاد الممثل العالمى وأيقونة السينما العالمية ليوناردو دى كابريو الذى أتم اليوم عامه الـ49، وذلك بعد رحلة سينمائية طويلة أبرز فيها موهبته فى أعمال عديدة، حتى أصبح من أهم النجوم على الساحة الفنية ويعتبره الكثيرون النجم الأبرز، سواء بسبب الكاريزما أو الموهبة المميزة له.

وفى عيد ميلاد ليوناردو دى كابريو نستعرض أهم الأدوار التى صنعت أسطورته.



افلام leonardo dicaprio

Inception

واحد من أهم أدوار leonardo dicaprio العظيمة، حيث صنف الفيلم واحداً من أفضل الأفلام في تاريخ السينما، في رائعة من روائع المخرج كريستوفر نولان، الذى لعبه فيه شخصية رجل يعاني من فقد زوجته المنتحرة بسبب غير مباشر منه، إلا أنه قائد لفريق يستطيع الدخول لعقل الانسان في صورة أحلام، ورغم تعقيد فكرة الفيلم ولكنه حقق نجاحاً كبيراً.

جاتسبي العظيم

فيلم آخر من أفضل أفلام ليوناردو، ورشح للأوسكار عنه، وهو من أفضل أفلام ليوناردو حيث لعب شخصية رجل ثري للغاية، ورغم الثراء الفاحش لكنه يحاول أن يصل لقلب محبوبته القديمة، وجعل زوجها يتخلي عنها له، ولكن في النهاية تسدل الستار على قصة الرجل الغني، بالموت وحيداً، وسط حالة من التخلي من جانب الجميع.

The wolf of wall street

فيلم آخر من أفضل أفلام ليوناردو، حين جسد فيه قصة شخصية لرجل تمكن من الوصول لثروة كبيرة، فى عالم البورصة رغم سنه الصغير، ولكن ذكاءه في التعامل مع القوانين والاستفادة منها جعله يصبح الأغني في عالم البورصة قبل الوقوع في قبضة السلطة.

Blood Diamond

ناقش الفيلم كيفية معاناة الأفارقة فى بلادهم فى الاستفادة من الماس أثناء استخراجه ووقوعهم تحت ضغط العصابات هناك واستغلال الغرب بإمكاناته لهم، ورغم أنه كان واحد ممن يستغلوا ذلك، لكنه فى النهاية قرر انقاذ أسرة هناك، والوقوف بجانبهم.

Titanic

بالتأكيد حينما نتحدث عن ليوناردو دي كابريو، لا يمكن أن ننسى دوره فى فيلم "تيتانيك"، والذى صنع اسطورته الكبيرة، في نهاية التسعينات حينما لعب البطولة مع كيت وينسلت.