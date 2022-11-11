شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ووالده يتألقان بحفل غنائى فى ساقية الصاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا بساقية الصاوى فى الزمالك، تحت شعار كامل العدد، بحضور عائلته وزوجته إنجى وأولاده منى وأحمد.

وقدم محمد باقة رائعة من أجمل أغانيه التى تألق بها خلال مشواره الفنى، منها أغانى (سيبي روحك، ويليها سوبر مان، ولا كان، الناس نوعين، بيسلم عليه، بقاله كام يوم)، بينما تفاعل معه الجمهور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغانى.

وقدم الفقرة الثانية عددا من الأغانى برفقة والده الفنان أحمد عدوية منها سلامتها أم حسن وبنت السلطان والواد طالع لأبوه وسط تصفيق حار من الجمهور.

وأيضا قام بغناء أغنية ست البنات لابنته مني وصعدت علي المسرح وايضا قام بمشاركته مطرب الراب مروان السداوي أغنية الناس نوعين.

























وكانت قد طرح الفنان محمد عدوية أحدث اغانية والتي تحمل عنوان "نفس الاهتمام"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

وطرح مؤخرًا أيضا أغنية احمل اسم "ههد المعبد" على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.

وايضا اغنية "استضعفوني" عبر موقع "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.