شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3أعوام من الجزء الأول..أولى لقطات الموسم الثانى من Carnival Row..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Prime Video أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل Carnival Row، ووصلت مدة الفيديو إلى 52 ثانية، وجمعت بين الدراما والإثارة والتشويق.

ومن المقرر أن يصل الموسم الثانى من مسلسل Carnival Row خلال العام المقبل 2023، وستعلن الشبكة عن الموعد خلال الفترة المقبلة، ويتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، ويأتى طرحه بعد أكثر من 3 سنوات من طرح الموسم الأول حيث طرح فى 30 أغسطس من عام 2019.

مسلسل " Carnival Row " الجديد يجمع بين الإثارة والفانتازيا وتدور أحداثه بين المخلوقات الأسطورية، ويدور مسلسل Carnival Row في عالم خيالي من العصر الفيكتوري المليء بالمخلوقات الأسطورية المهاجرة.

مسلسل Carnival Row من بطولة أورلاندو بلوم، كارا ديليفين، سيمون ماكبرني، تامزين ميرشانت، ديفيد جياسي، أندرو جاور، كارلا كروم، أرتي فروشان، أنديرا فارما، جاريد هاريس، جيمي هاريس، تريسي ويلكينسون، أليس كريج، مايف ديرمي، آنا روست، سكوت ريد، كارولين فورد، مارك لويس جونز، جيمس بومونت، لين أفضل، أريون بكاري، براين كاسب، جيم السامي، سينيد فيلبس، كورنيليوس بوث.