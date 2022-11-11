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تعرف على العروض المشاركة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في الـ 3 مسابقات

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القاهرة - سامية سيد - يشارك بالدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ، 12 عرضاً مسرحياً في مسابقاته الثلاثة " مسابقة العروض الكبري ، والمونودراما ، والشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية " . 

 

حيث تتكون مسابقة العروض الكبري من 6 عروض مسرحية هي : عرض " ال كرامازوف " من مصر إخراج عبد الرحمن محسن ، وعرض " August" من المجر إخراج Zalton Balazs ، وعرض “ Soft Rains” من إيطاليا ، إخراج Paolo Alessandri ، وعرض " مخدة " من العراق ، إخراج منتظر سعدون ، وعرض " الف عيلة وعيلة " من مصر إخراج خالد جلال ، وعرض " مطلوب للزبالة " من الإمارات ، إخراج خميس اليماحي. 

 

أما عروض مسابقة المونودراما ثلاثة عروض هى: من الولايات المتحدة الأمريكية عرض " Yissh” إخراج ليلي عوض الله ، وعرض " المملوك جابر " من الإمارات إخراج أحمد عبد الله راشد ، وعرض " هارب من الدولة الإسلامية " ، من تونس ، إخراج وليد دغسني ، أما مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية ، فيضم  3 عروض هي " سجناء أحرار " من ، إخراج تركي با عيسي ، وعرض " المرأة والسلطان " من السودان ، إخراج زهير عبد الكريم ، وعرض " بي ريلاكس " من البحرين ، وإخراج يوسف الحمدان . 

 

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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