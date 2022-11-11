شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في الـ 3 مسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بالدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والذي يرأسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ، 12 عرضاً مسرحياً في مسابقاته الثلاثة " مسابقة العروض الكبري ، والمونودراما ، والشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية " .

حيث تتكون مسابقة العروض الكبري من 6 عروض مسرحية هي : عرض " ال كرامازوف " من مصر إخراج عبد الرحمن محسن ، وعرض " August" من المجر إخراج Zalton Balazs ، وعرض “ Soft Rains” من إيطاليا ، إخراج Paolo Alessandri ، وعرض " مخدة " من العراق ، إخراج منتظر سعدون ، وعرض " الف عيلة وعيلة " من مصر إخراج خالد جلال ، وعرض " مطلوب للزبالة " من الإمارات ، إخراج خميس اليماحي.

أما عروض مسابقة المونودراما ثلاثة عروض هى: من الولايات المتحدة الأمريكية عرض " Yissh” إخراج ليلي عوض الله ، وعرض " المملوك جابر " من الإمارات إخراج أحمد عبد الله راشد ، وعرض " هارب من الدولة الإسلامية " ، من تونس ، إخراج وليد دغسني ، أما مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية ، فيضم 3 عروض هي " سجناء أحرار " من السعودية ، إخراج تركي با عيسي ، وعرض " المرأة والسلطان " من السودان ، إخراج زهير عبد الكريم ، وعرض " بي ريلاكس " من البحرين ، وإخراج يوسف الحمدان .

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .