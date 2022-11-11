شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوي: نفسي أعمل دور مدمن أو مريض نفسي وتعلمت من أمير كرارة وخالد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عمر الشناوي، أن دخوله العمل الفني لم يكن مخطط له وجاء بالصدفة خلال مشاركته في ورشة تمثيل مع صديق له طلب منه خوض التجربة، قائلا: "صديقي بيعمل ورش تمثيل وطلب مني أجرب معاه وكنت رافض ومبسوط من عملي كمهندس معماري".

وأضاف الفنان عمر الشناوي، في لقاء ببرنامج "مساء دي أم سي"، على قناة DMC، أن التمثيل بالنسبة له كان مهنة صعبة ولكن بعد أن انتهى من ورشة التمثيل شعر بحالة بهجة وتغير شيء بداخله، مؤكدا أنه لم يتحدث عن معلومة أن جده الفنان الكبير كمال الشناوي.

وأشار الفنان عمر الشناوي، إلى أن أول أعماله مسلسل الأب الروحي وكانت مع المخرج بيتر ميمي ثم تحرك خطوة بعد خطوة، مؤكدا أنه تعلم من والده الاعتماد على نفسه منذ مرحلة الطفولة، قائلا: "الناس كانت بتفهمه التمثيل غلط قبل الأب الروحي وكنت بتفكر التمثيل موهبة بس ولكن هو دراسة وتعليم وخبرة وبحرص على ورش تمثيل من بعد الأب الروحي حتى الان".

وعبر الفنان عمر الشناوي، عن أمنيته في تقديم دور مدمن أو مريض نفسي يظهر فيه الشغل الفني والتمثيل، قائلا: "أحب اعمل دور مدمن أو مريض نفسي وغيرها من الأدوار اللي هيبقى فيها شغل على نفسي وتعلمت من كل الممثلين اللي اشتغلت معهم"، مشيرا إلى أن أمير كرارة وخالد النبوي ساعدوه في أعماله معهم.