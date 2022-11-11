شكرا لقرائتكم خبر عن كيف شوق برومو Glass Onion الجمهور لمشاهدة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما ان طرحت شركة نتفليكس التريلر الدعائى لفيلم Glass Onion الذى يعد الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلم A Knives Out، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه سواء في دور العرض او على المنصة حتي شوقت قطاع كبير من الجمهور للفيلم.

فالعمل الذى يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم دانيال كريج الذى يلعب دور المحقق الذى يحل ويفك شفرة الألغاز وصولاً إلى حل القضايا والكشف عن المتهمين، بالإضافة لنجوم مثل باتيستا، كيت هدسون، ادوارد نورتون يحظي بجماهيرية عريضة نتجت عن نجاح الجزء الأول، وظهر خلال البرومو احداث مشوقة للغاية.

البداية جاءت من خلال دعوة دانيال كريج نفسه لحل اللغز قبل حدوثه، بمعني أنه ستتم دعوة المحقق لمسرح الأحداث مع عائلة يقودها الممثل ادوارد نورتون، والذى حرص على دعوته خلال سهرة، سيتم خلالها تنفيذ الجريمة التي يحاول كريج فك شفرتها.

وهو الأمر المغاير تماماً عما حصل فى الجزء الأول، بعدما تم استدعاء كريج بصورة طبيعية عقب قتل احد الأشخاص، الذى يمتلكوا ثروة كبيرة بعد حفل فى المنزل، وطالت الاتهامات الأبناء بالكامل، خاصة أن المقتول كتب وصية لخادمته التى لعبت دورها انا دي ارماس.

من أبرز الأمور المشوقة للبرومو الدعائى للفيلم أن كافة افراد الفيلم باستثناء دانيال كريج جدد، وبالتالى فإن الحبكة والقصة ستكون مغايرة تماماً عما شهدته الأحداث فى الجزء الأول.