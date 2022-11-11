شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جوائز بقيمة 400 ألف دولار فى سوق المشاريع ومعمل مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحرالأحمر السينمائي الدولي اليوم عن أسماء المشاركين في لجنتي تحكيم سوق المشاريع وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر، وستمنح لجنتا التحكيم العديد من الجوائز للمشاريع الفائزة، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من الجوائز "العينية"‘التي يُقدمها شريكان جديدان في سوق البحر الأحمر.

وسُيقدّم الأعضاء الثلاث في لجنتي التحكيم ستّ جوائز من سوق المشاريع يمنحها صندوق البحر الأحمر. وتعتبر أفلام سوق المشاريع مرشّحة للحصول على جائزة التطوير وقيمتها 35,00 ألف دولار، وجائزة لجنة التحكيم الخاصّة للتطوير بقيمة 35,000 ألف دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100,000 ألف دولار. كما ستتأهل مشاريع معمل البحر الأحمر للحصول على جائزتي إنتاج من برنامج معمل البحر الأحمر تبلغ قيمة كل منهما 100,000 دولار، في حين ستُقدم جائزة ما بعد الإنتاج لأحد الأفلام قيد الإنجاز في سوق المشاريع وقدرها 30,000 دولار.

وتضمّ لجنة تحكيم سوق المشاريع في سوق البحر الأحمر لهذا العام؛ أوريليان بوندينو، وحبيب عطية ورولا ناصر.

تنطلق الدورة الثانية من سوق البحر الأحمر ابتداءً من 3 وحتّى 6 ديسمبر، 2022، بالتزامن مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يجري من 1 إلى 10 ديسمبر، 2022 في جدّة، داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ويتطّلع سوق البحر الأحمر إلى تتويج المشاركين ضمن حفل الجوائز الخاص به بتاريخ 6 ديسمبر، 2022.



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