شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: لى تجربتان على خشبة المسرح لكن لم يتم تصويرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة فى برنامج "أنغام" التى تقدمه النجمة أنغام على قناة Dmc، اليوم الخميس. وخلال الحلقة تحدثت أنغام عن إطلالة كارول سماحة على المسرح، وبدايتها مع التمثيل، كما تطرقت أنغام لتجربتها على خشبة المسرح، وقالت: "لدى تجربتان مع المسرح الغنائى لكن للأسف ما تصوروش، وهما ليلة من ألف ليلة بطولة يحيى الفخرانى وعلى الحجار، ورصاصة فى القلب مع على الحجار".

من جانبها قالت كارول سماحة: "بحس إن المسرح حياة تانية وحالة، ومفيش مرة أغنى أغنية بنفس الطريقة".

وتابعت أن أغنية "طلع فيا هيك"، كانت بوابة انطلاقتها مع الجمهور العربى، لافتة إلى أنها تحب كتابة الأغانى، وأوضحت: "بحب الكتابة، وكتبت أغنية هخونك، ولما تيجى فكرة حلوة بكتبها".