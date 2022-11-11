شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحى تطرح أحدث أغنياتها "أمام مرايتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنيتها "أمام مرايتي" على طريقة الفيديو كليب على منصات السوشيال ميديا، وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت بلقيس في الأغنية مع المخرج اللبناني دان حداد والأغنية من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

ووجهت بلقيس من خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، حيث أن كلمات الأغنية تحكى عن قصص واقعية تشبه الكثير من البنات منذ طفولتهم.

وبدأ الكليب بصوت بلقيس تقول: كان يا مكان بس مش من قديم الزمان قصة بنت تشبه كثير بنات .

وكانت كلمات الأغنية

أمام مرايتي واقف .. اطالعني و اجهلني

‏تغيرت بشكل كلي .. انا مو قادر افهمني

‏لا قلبي اللي مثل اول ..

‏و صبري ما بقى به حيل ..

‏ولا شي قادر اتقبّل ..

‏من العالم طفح هالكيل ..

‏مابين ظنونهم ضايع .. يجيبوني و يودوني

‏خذوا مني هنا عمري .. و بعيد هناك خلوني

‏يجيب الله الفرح بكره .. و يردلي اللي خذوا مني

‏انا منهم كذا واقف .. اطالعني ولا اعرفني

‏انا مو بأجمل ايامي .. ولكني بعيد بخير

‏آخر أعمال بلقيس الغنائية كانت «مزاجنجي» التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحى والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية « دبلوماسي».

يذكر أن بلقيس تم تكريمها منذ أيام بمهرجان الضيافة في حفل شهد تكريم والدها أيضاً الفنان أحمد فتحي ووجهت بلقيس أثناء الحفل كلمة لشعب الإمارات والشعب المصري بمناسبة مرور 50 سنة على الصداقة والتعاون بين البلدين مصر والإمارات.