شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد: بدايتى بالتمثيل كانت فيلم "واحد صفر" وكاملة أبو ذكرى كانت هتمشينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل كل من الفنانة دينا الشربينى وعمر السعيد والمطرب عماد كمال، ضيوفا في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدثت دينا الشربينى عن أكتر أكلة محببة لها، قائلة: "أنا بحب الفسيخ والرنجة، وفى التصوير لما بنكون في شم النسيم بعمل عزومة فسيخ ولازم كلهم ياكلوا بصل".

وقال عمر السعيد: "أنا ودينا اشتغلنا 3 مرات مع بعض، وبدايتى في التمثيل كانت من خلال فيلم واحد صفر مع كاملة أبو ذكرى عملت كاستينج وكان وقتها شعرى طويل، وأنا هعمل دور ظابط فقلت أشيل شعرى عشان أنا عارف الظباط بيكون شعرهم قصير، ولما شافتنى كدة كانت عاوزة تغيرنى وتمشينى من الفيلم وبتقولى اقترحت من نفسك ليه، وإلهام شاهين أقنعتها وأنقذتنى لأنها كانت هتمشينى بجد".

وروت دينا الشربينى عن موقف جمعها بالفنان عمر السعيد قائلة: "في مرة مسافرين بوخاريست وقولتله عاوزة يساعدنا في شيل الشنط عشان معايا شنط كتير، وأكلنا قبل طلوع الطيارة، ومجرد طلعنا وشه اصفر وبدأ يعرق، ونام في نص الطيارة على الأرض لغاية لما وصلنا وجاله الإسعاف واكتشفنا إنه جاله تسمم، وبقيت أنا اللى باخد بالى منه بدل ما كان هيساعدنى في الشنط".

وعن مشاكلها مع البواريك قالت دينا الشربيني: "أنا من صغرى شعرى كيرلى وأنا عندى أدوار لازم ألبس باروكة وأنا لما بتفرج بتجنن لأن مفيش دور ألبس في باروكة إلا ولازم يكون شعرى باين منها، ومش بحب شغلى يبوظ وبخاف على شكلى في شغلى طبعا".