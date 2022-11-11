هند صبري: "التغير المناخي أصبح حقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث ظهور في إحدى الحدائق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هند صبري على الصورة: "التغير المناخي أصبح حقيقة، لابد أن نتضامن جميعا في تأدية واجبنا، حكومات وأفراد وقطاعات خاصة".

شاركت هند صبري مؤخرًا في بطولة فيلم "فضل ونعمة".

يذكر أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين فضل (ماجد الكدواني) ونعمة (هند صبري) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.