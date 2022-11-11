دينا الشربيني: "كنت بمثل بالحمام وبلعب كورة بالدورات الرمضانية وكسرت رجل بنت" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن ذكرياتها في فترة الطفولة، أثناء استضافتها في برنامج "سهرانين" المعروض عبر فضائية "أون".

قالت: "وأنا صغيرة كنت بمثل في الحمام، عشان محدش يدخل عليا، أنا لو في أوضتي ممكن حد يدخل، لإني مكنتش قايلة لحد إني بحب التمثيل، كنت بقعد قدام التليفزيون بحفظ مشاهد من أفلام ومسرحيات وأمثلها لنفسي، بسلي نفسي، كنت بقعد بالساعات في الحمام".

وأضافت: "كنت بلعب كورة وبنزل دورات رمضانية في نادي هليوبوليس، مكنتش شاطرة، وكسرت رجل بنت مرة، بس مكنتش أقصد، وكنت بلعب مساك".

يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني التليفزيونية مسلسل "المشوار"، الذي عُرض على قناة "Dmc"، رمضان 2022، من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة النجوم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، ندا موسى، سماء إبراهيم، علي صبحي، محمد عبده، ومحمد جمعة وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.